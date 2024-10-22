Урожай кукурузы на зерно превысил 7 тысяч тонн в Подмосковье
Аграрии Подмосковья продолжают уборку урожая кукурузы. К этому дню на зерно собрали 7,7 тысячи тонн, о чем сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
В Московской области сбор кукурузы на зерно начинается в конце сентября и продолжается до первых заморозков. Початки собирают специальными комбайнами методом срезки или обмолачивания.
Аграрии убрали кукурузу с площади 800 гектаров. Средняя урожайность в этом году составляет 95,1 центнера на гектар.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стремлении региона обеспечить независимость страны от импорта семян.
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