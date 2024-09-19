Урожай капусты в Подмосковье достиг 16 тонн с начала сезона

В Подмосковье продолжается сезон уборки овощей — картофеля, моркови, тыквы, кабачков, свеклы, лука, чеснока. Также аграрии собрали около 16 тонн капусты.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в этом году капусту посадили на 1,5 тысячах гектарах земли — собрали уже 408.

Лидерами по сбору капусты стали Коломна, Дмитров, Серпухов, Ступино, Воскресенск и Луховицы.

В ведомстве подчеркнули, что весь урожай соберут до наступления морозов.

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