Урожай капусты в Подмосковье достиг 16 тонн с начала сезона
В Подмосковье продолжается сезон уборки овощей — картофеля, моркови, тыквы, кабачков, свеклы, лука, чеснока. Также аграрии собрали около 16 тонн капусты.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в этом году капусту посадили на 1,5 тысячах гектарах земли — собрали уже 408.
Лидерами по сбору капусты стали Коломна, Дмитров, Серпухов, Ступино, Воскресенск и Луховицы.
В ведомстве подчеркнули, что весь урожай соберут до наступления морозов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».