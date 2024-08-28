Урожай ячменя в Одинцове достиг 2 тысяч тонн с начала сбора

Пресс-служба администрации городского округа Одинцово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Уборка урожая озимых зерновых культур продолжается в Подмосковье. По количеству намолоченного ячменя Одинцовский округ входит в число лидеров. Муниципалитет собрал его около двух тысяч тонн.

Всего в Московской области убрано около 80% посевных площадей, с которых намолочено 15,2 тысячи тонн ячменя. Средняя урожайность по этой культуре превышает 30 центнеров с гектара.

Еще большие урожаи собраны в Зарайске, Луховицах, Серебряных Прудах и Коломне. Всего в  этом году в Подмосковье ячменем было засеяно более 23 тысяч гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что важной составляющей продовольственной безопасности является регулирование цен и снижение доли импорта. В регионе реализуется масштабная программа по хранению урожая — в 2023 году были созданы новые мощности для 60 тысяч тонн продовольствия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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