Урожай 106 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали в Подмосковье с января

Подмосковье входит в число лидеров России по увеличению сбора тепличных овощей. С начала года урожай увеличился уже на 3,3 тысячи тонн относительно аналогичного периода прошлого года. Всего аграрии собрали более 106 тысяч тонн овощей закрытого грунта.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, сейчас Подмосковье занимает второе место в России по овощеводству. С 2014 года объем производства вырос в 28 раз. Этого удалось добиться благодаря цифровизации и инвестициям.

Так, за 11 лет в регионе запустили 12 новых тепличных комплексов на 221 гектар.

Работу аграриев облегчают умные технологии. Так, в комплексе «Подмосковье» используют цифровую платформу «Эковижн», которая вдвое сокращает потери урожая.

В ведомстве рассказали, что в Электростали в ближайшие годы завершится второй этап строительства тепличного комплекса площадью 15 гектаров, а в Воскресенске появится первый в стране селекционно-семеноводческий центр по промышленному производству семян томата. Он позволит заместить до 50% импортных аналогов.