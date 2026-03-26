Уровень воды в реке Ока значительно поднялся: паводковая ситуация под контролем

В Луховицком округе продолжается активное таяние снегов, из-за чего уровень воды в реке Оке заметно поднялся. За последние двое суток вода прибавила полтора метра: вчера — на 71 сантиметр, сегодня — на 78 сантиметров. Но это не помешало бесперебойной работе служб, а местные жители показали свою приспособленность к природным процессам.

Хотя паромная переправа временно прекратила перевозку пассажиров, понтонная переправа обеспечивает стабильное сообщение по графику автобусов в светлое время суток. Для экстренных ситуаций предусмотрена возможность переправы в любое время.

Утром произошел кратковременный перелив на дороге у Слемских борок. Ширина разлива составила 4 метра при глубине всего 4 сантиметра. Техника преодолевает этот участок без затруднений, а профильные службы держат ситуацию на контроле.

Жители Белоомута, который во время половодья становится живописным полуостровом, не испытывают дискомфорта. Сообщение с «большой землей» надежное: в магазины регулярно завозятся продукты и лекарства. Особое внимание уделяется таким населенным пунктам, как Клионские Борки и поселок Гидроузел.

Безопасность на этих территориях обеспечена. На постоянной основе в зоне возможного отрезания несет службу караул ПСЧ-230, имея в распоряжении полный штат личного состава и специализированную технику.

«Очень мне нравится прийти посмотреть, как красиво», — говорит уроженка этих мест Ольга Анатольевна Шишкина. Жители округа воспринимают разлив не как неудобство, а как особенную пору года, полную живописных мгновений.