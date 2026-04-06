Уровень воды в реке Клязьме в Павлово‑Посадском округе достиг 3,2 метра

Уровень воды в реке Клязьме остается повышенным и по данным мониторинга поднялся до отметки 3,2 метра. Подъем связан с активным таянием снежного покрова, но чрезвычайной ситуации нет.

Администрация Павлово-Посадского округа совместно с МЧС, коммунальными и аварийными службами ведет постоянный контроль за гидрологической обстановкой. Ведутся работы по отведению и откачке талых вод. Угрозы масштабного подтопления населенных пунктов в настоящее время нет. Все экстренные службы работают муниципалитета в усиленном режиме.

Жителям округа рекомендуют не подходить к краю реки, размытым берегам и временным ограждениям. При появлении воды во дворе немедленно следует перенести технику и ценности на более высокие уровни.

Тем, чьи дома расположены в потенциальной зоне подтопления, нужно подготовиться заранее к возможной чрезвычайной ситуации — собрать «тревожный чемоданчик», положив туда документы, деньги, аптечку, теплую одежду, резиновые сапоги, зарядные устройства для телефонов и фонарик с запасом батареек. Рекомендуется сделать запас продуктов длительного хранения и питьевой воды в бутылках минимум на три дня. Домашний скот и питомцев необходимо заранее вывезти в безопасное место.

В случае опасности или необходимости помощи следует звонить по номеру 112.