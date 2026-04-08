Уровень воды в реке Яхроме в Дмитрове снизился на 60 сантиметров

На начало недели уровень воды на реке Яхрома снизился более чем на 60 сантиметров. Интенсивность паводка идет на спад, угроза подтоплений жилых и хозяйственных объектов в округе минимальна.

Ситуация остается на постоянном контроле оперативных и экстренных служб. Паводковая обстановка в Дмитровском городском округе складывается значительно благоприятнее, чем в других муниципалитетах Московской области — благодаря своевременной превентивной работе и природным особенностям территории удалось избежать критических подъемов воды.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов прокомментировал ситуацию: «Благодаря слаженной работе коммунальных служб мы держим паводок под полным контролем. Вода на реке Яхрома стабильно убывает, но расслабляться рано — прошу жителей и гостей округа соблюдать осторожность вблизи водоемов. Все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности».

Несмотря на общее улучшение обстановки, сохраняются потенциальные риски. В связи с приближающейся непогодой возможны локальные подтопления низких участков поймы, береговых зон и низинных дорог. Оттаивание грунта и дополнительный сброс воды с вышестоящих гидроузлов могут вызвать кратковременные колебания уровня.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности: не подходить к обрывистым берегам, не стоять на мостках и настилах у воды, не пытаться пересекать водотоки вброд, убрать ценные вещи и технику с прибрежных участков. Особое внимание следует уделить детям — не оставлять их без присмотра вблизи рек и прудов. При любых признаках подтопления, размыва дорог или угрозе для жизни и имущества необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112. Ситуация остается на ежедневном мониторинге. Информация о паводке в Дмитровском округе оперативно обновляется в местных СМИ.