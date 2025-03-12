Уровень воды в реках Коломны отследят с помощью камер «Безопасного региона»

В Коломне продолжается мониторинг уровня воды в реках. Его отслеживают с помощью специальных датчиков и камер системы «Безопасный регион».

Сотрудники «Центра ЧС» ежедневно контролируют уровень воды в реках Коломны и Озер. Несмотря на то, что половодье этой весной маловероятно, работа не прекращается.

«На сегодняшний день уровень воды на Москве-реке ниже летнего на 1 метр 20 сантиметров», — отметил директор «Центра ЧС» Олег Чекаленкин.

Уровень воды отслеживают с помощью камер «Безопасного региона» и умных датчиков. Они в реальном времени передают сигналы и фотографии. Видеонаблюдение установлено на всех городских пляжах и переправах, а датчики — у Митяевского моста на Москве-реке и в деревне Малое Уварово на реке Коломенке.

Ультразвуковые датчики ежечасно отслеживают уровень воды. Информация отображается у дежурного «Центра ЧС». При достижении определенных отметок аппаратура подает специальный сигнал. Автоматика настроена так, что при высокой скорости подъема воды частота звукового сигнала увеличивается, а время замеров сокращается. Подобной ситуации на реках в городском округе Коломна в этом году не возникало.