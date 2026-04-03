Уровень воды в реках Коломны и Озер продолжил увеличиваться

Вода в реках Москва, Ока и Коломенка, расположенных на территории городского округа Коломна, продолжает прибывать. В ночь на третье апреля уровень воды на Оке в Озерах поднялся еще на 21 сантиметр, в микрорайоне Щурово — на 15 сантиметров.

Москва-река в Коломне прибавила за ночь 15 сантиметров, а Коломенка рядом с конькобежным центром — 18 сантиметров. Специалисты Центра по чрезвычайным ситуациям контролируют паводковую обстановку на водоемах в круглосуточном режиме.

«Ситуацию контролируем круглосуточно. По состоянию на утро пятницы, 3 апреля, в городском округе Коломна ограничений движения автотранспорта из-за подтопления автомобильных дорог нет. Все наплавные мосты на период половодья разведены. В Озерах работает пассажирская переправа через Оку, в Коломне разработан альтернативный маршрут в объезд Митяевского наплавного моста — через Щурово», — сообщают в управлении территориальной безопасности администрации городского округа Коломна.

Жителям напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить в единую службу спасения — 112.