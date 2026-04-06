Уровень воды в реках Коломны и Озер начал понижаться

Уровень воды в реках городского округа Коломна начал понемногу понижаться, и такая картина фиксируется на всех водных артериях. На 6.00 понедельника, 6 апреля, за ночь вода на реке Оке в Озерах отступила на 20 сантиметров, в Щурове — на 8 сантиметров, на Москве-реке в Коломне — на 16 сантиметров, на реке Коломенке у конькобежного центра — на 5 сантиметров.

В «Центре ЧС» администрации городского округа Коломна подробно рассказали о пиковых значениях. Уровень воды в Оке в Озерах максимально достигал 107,53 метра в субботу, 4 апреля, при критическом уровне 111 метров, в Оке в Щурове — 105,56 метра в воскресенье, 5 апреля, при критическом уровне 118,2 метра, в Москва-реке в Коломне — 106,08 метра в субботу, 4 апреля, при критическом уровне 111,3 метра.

Тем не менее, половодье пока не отступает. Воды в реках много, и мониторинг ее уровня продолжается в круглосуточном режиме. Наплавные мосты — два автомобильных и два пешеходных — остаются в разведенном состоянии, в Озерах действует пассажирская переправа через Оку. По прогнозам синоптиков, на этой неделе начнутся весенние дожди. В зависимости от их интенсивности ситуация может измениться.