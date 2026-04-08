Уровень воды в реках Истры снизился

На реках округа продолжается устойчивое снижение уровня воды. Подтоплений жилых территорий и объектов инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

Но, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидаются осадки. Такие погодные условия могут оказать влияние на паводковую обстановку, поэтому ситуация остается на особом контроле профильных служб.

Постоянный мониторинг уровня воды в реках и состояния водотоков продолжается. Службы экстренного реагирования находятся в режиме повышенной готовности.

Жителей просят следить за официальными сообщениями от местных властей и экстренных служб, ведь информация может обновляться в зависимости от развития ситуации. А при обнаружении скоплений воды, проблем с дренажными системами или других потенциально опасных ситуаций — сообщать в Единую дежурно‑диспетчерскую службу.