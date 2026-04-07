Уровень воды снизился в реках Воскресенска

Уровень воды в Москве-реке продолжает понемногу понижаться. На 07:15 утра 7 апреля он составлял 106,48 мБс. Примерно такая же картина фиксируется на всех водных артериях округа. Тем не менее, половодье пока не отступает, и мониторинг уровня воды продолжается ежедневно. В объезде участвуют муниципальный поисково-спасательный отряд, представители ГКУ МО «Мособлпожспас» и МЧС России, сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение».

По прогнозам синоптиков, на этой неделе начнутся весенние дожди — и в зависимости от их интенсивности ситуация может измениться. В связи с подтоплением остаются перекрытыми участок автодороги Маришкино–Виноградово, дамба в деревне Перхурово и дамба «Пятикресты» (улица Строителей).

Водителей просят заранее продумывать маршруты объезда, а всех жителей — сохранять бдительность и быть готовыми к возможным изменениям ситуации, следить за официальными сообщениями от местных властей и экстренных служб. При необходимости звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.