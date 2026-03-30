Уровень воды поднялся в реках Коломны

По данным «Центра ЧС» администрации городского округа Коломна, на 6.00 понедельника, 30 марта, по сравнению с уровнем на 16.00 воскресенья, 29 марта, уровень воды в Оке в Озерах поднялся на 34 сантиметра, в реке Москве в Коломне — на 43 сантиметра. В Коломенке за этот же срок вода поднялась на 35 сантиметров.

При этом ни в одной из рек на утро 30 марта уровень воды не достиг критических отметок. Подтоплений жилых зон не зафиксировано, однако, например, на Москворецкой набережной в Коломне часть деревянных настилов экотропы уже уходит под воду.

Мониторинг уровня воды в реках ведется на постоянной основе. Дважды в сутки информация со специальных датчиков контроля передается в «Центр ЧС», что позволяет оперативно реагировать на любые изменения.

«К работе в паводковый период подготовлено 119 единиц техники и более 250 специалистов. Проведен смотр сил и средств, на котором проверена техническая исправность машин, их общее состояние, укомплектованность специальным и спасательным оборудованием, а также готовность персонала», — рассказал начальник 14-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Роман Костинов.

Для обеспечения безопасности населения в городском округе Коломна до окончания весеннего половодья разведены четыре наплавных моста — два автомобильных (Митяевский и Озерский) и два пешеходных (Голутвинский и Бобреневский). Для удобства жителей на время закрытия Митяевской переправы внесены изменения в регулярные автобусные маршруты — они следуют через Щурово. В Озерах после завершения ледохода будет организована водная переправа с берега на берег на теплоходе.