Уровень воды начал снижаться в реках Коломны

По данным на 6:00 среды, 8 апреля, за прошедшую ночь вода на реке Оке в Озерах отступила еще на 28 сантиметров, в Щурове — на 9 сантиметров, на Москве-реке в Коломне — на 20 сантиметров, на реке Коломенке вблизи конькобежного центра — на 24 сантиметра.

«Вода пошла на снижение, тем не менее все силы и средства городского округа Коломна по‑прежнему находятся в режиме повышенной готовности. Ситуация на реках постоянно отслеживается с помощью датчиков контроля подъема уровня воды. Мы оперативно реагируем на любые изменения и готовы задействовать необходимые ресурсы, если обстановка потребует дополнительных мер», — рассказал заместитель директора «Центра по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» администрации городского округа Коломна Алексей Зорин.