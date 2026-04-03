Уровень воды на реках поднялся из-за паводка в Можайске

Три из восьми водоемов находятся под особым круглосуточным контролем. Подтоплений жилых участков и построек пока не зафиксировано.

Гидрологические посты фиксируют подъем воды на реке Протва в селе Борисово — там уровень поднялся на 1,26 метра. На реке Колочь в деревне Рогачево показатель повысился на 0,75 метра. На реке Мжуть в поселке Колычево вода держится на отметке плюс 0,44 метра относительно нуля. Ситуация стабильная, но требует внимания. На остальных пяти постах уровень воды оценивается как безопасный.

В этом году окружные службы используют новую автоматическую систему мониторинга «Gafana Паводки». Восемь сигнализаторов в реальном времени передают данные об уровне воды. При критических значениях система сама дозванивается до экстренных служб и отправляет SMS с точными координатами. Параллельно специалисты проводят визуальные осмотры.

Мобильные группы уже сформированы. Сейчас на дежурстве находятся пять спасателей и две единицы техники. Пункты временного размещения готовы к развертыванию, пока они не задействованы.

Заместитель главы округа Мария Азаренкова отметила, что к паводку подготовились основательно. Современные технологии мониторинга работают в связке с оперативностью служб, ситуацию держат на контроле. Жителей просят следить за оповещениями и не подходить близко к берегам рек.