Уровень пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 25 марта

Второй класс пожарной опасности установится на большей части лесов Подмосковья до 25 марта. В Истринском лесничестве ожидается третий класс, в Волоколамском — первый.

В Комлесхозе региона сообщили, что 22 марта произошло возгорание в Томилинском участковом лесничестве на площади 0.92 гектара в 11 километрах от Люберец. В тушении пожара задействовали десять человек и пять единиц техники.

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха в Московской области установится на уровне +6-+10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков, во вторник ожидаются кратковременные дожди.

Напомним, при обнаружении возгорания, необходимо сразу звонить на горячую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.