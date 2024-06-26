Уровень инфляции в Подмосковье стал самым низким по ЦФО в мае

Главное управление Банка России по ЦФО проанализировало темпы годовой инфляции по регионам Центрального федерального округа в мае. Самый низкий рост цен зафиксировали в Подмосковье.

Годовая инфляция в Подмосковье составила 7,25% — это самый низкий показатель по ЦФО. Самый высокий — 9,16% — отметили в Москве.

Отмечается, что в Подмосковье цены на товары растут медленнее, чем в других регионах центрального округа. Меньше всего за год подорожали продукты. Например, из-за сезонного роста поставок не изменился ценник на овощи. Некоторые корнеплоды, в том числе морковь, начали завозить из стран ближнего зарубежья, что снизило дефицит и остановило подорожание.

Быстрее всего цены растут в Москве, где отмечено существенное подорожание стоимости услуг, в том числе транспортных.

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