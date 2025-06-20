Уровень безработицы в Волоколамском округе снизился на 44%

В первом квартале этого года уровень безработицы в Волоколамском округе составил 0,16%. Он значительно ниже, чем в том же периоде 2024 года.

За пять месяцев в Волоколамске создали более 280 новых рабочих мест. Их открывают как на имеющихся предприятиях, так и на новых производствах. Так, 60 мест создали крупные, средние предприятия и более 220 — малые и микропредприятия.

Кроме того, в округе проводят ярмарки вакансий. В марте в таком мероприятии поучаствовали более 200 человек и 20 работодателей.

«Такие мероприятия позволяют жителям получить доступ к актуальной информации о рынке труда, расширить свои возможности и сделать осознанный выбор», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Сейчас в муниципалитете открыта 921 вакансия. Востребованы швеи, медсестры, сварщики, операторы станков.