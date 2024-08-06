Уровень безработицы в Подмосковье снизился до 0,14%

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Свыше 70 вакансий доступно в Подмосковье в разных отраслях. Сейчас уровень регистрируемой безработицы составляет 0,14%, на учете в службе занятости состоят 6,7 тысячи жителей.

Как рассказали в Мособлдуме, сейчас на рынке труда в регионе наблюдают положительную динамику. Этого удалось добиться благодаря открытию новых предприятий.

«В нашем регионе доступно порядка 70 тысяч вакансий в самых разных отраслях, созданы все условия, чтобы каждый житель имел возможность реализовать свой потенциал и построить успешную карьеру», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

При поиске работы жителям советуют в первую очередь обратиться в центр занятости. Специалисты помогут с профориентацией, открытием своего дела и прохождением переобучения.

Найти подходящую вакансию жители могут на портале «Работа России».

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