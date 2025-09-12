Уровень безработицы в Подмосковье достиг исторического минимума

Уровень безработицы в Московской области находится ниже среднероссийского показателя и составляет 1,4%. За год он снизился на 0,4% и достиг исторического минимума, сообщили в Минсоцразвития региона.

«В Подмосковье число вакансий значительно превышает количество соискателей: на одного безработного приходится в среднем 17 предложений. Это значит, что у жителей есть реальный выбор — найти работу с достойным доходом и перспективами профессионального роста», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Такой результат, как утверждает замглавы региона, достигается благодаря комплексной работе службы занятости. Она сопровождает граждан на всех этапах устройства на работу.

По данным Минсоцразвития Подмосковья, сейчас в регионе открыто свыше 85 тысяч вакансий, а число безработных держится на уровне 5,2 тысячи.

Наибольший дефицит кадров наблюдается в производственной, строительной, транспортной и коммунальной сферах.

С актуальными предложениями соискатели могут ознакомиться на портале «Работа в России».