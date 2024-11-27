Уровень безработицы стал рекордно низким в Подмосковье

Уровень безработицы снизился в Подмосковье. Он достиг исторического минимума и составил 0,13%.
Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, сейчас область занимает первое место среди регионов с самым низким уровнем безработицы.
«Сегодня в области доступно свыше 74 тысяч вакансий, в то время как количество безработных не превышает и шести тысяч», — рассказала она.
Для поиска работы жители могут обратиться в Кадровый центр. Там оказывают помощь в составлении резюме, подборе вакансий и организации собеседований. Обратиться в ведомство можно через портал «Работа в России».
Автоинспекторы Серпухова поздравили женщин с Днем матери
Первенство округа по художественной гимнастике прошло в Серпухове
Открытие зимнего сезона пройдет в Центральном парке в Раменском 1 декабря
Оставившую тело ребенка в таганрогской «наливайке» мать отправили под стражу
Житель Серпухова стал комментатором чемпионата мира по ММА
Жительница Раменского победила на чемпионате России по приготовлению пиццы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте