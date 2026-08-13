Урологи Одинцовской больницы спасли пациента с кровотечением

Мужчине оперативно провели необходимые диагностические исследования, после чего назначили лечение. Кровотечение удалось быстро остановить, состояние пациента стабилизировалось.

«Макрогематурия — это симптом, который нельзя игнорировать. Чем раньше пациент обращается за медицинской помощью, тем быстрее удается установить причину, начать лечение и избежать серьезных осложнений», — отметил заведующий урологическим отделением, кандидат медицинских наук Антон Греченков.

Пациент выразил благодарность своему лечащему врачу — урологу Турпалу-Али Алиевичу.

«Уже на следующий день я стал чувствовать себя отлично. Конечно, никому не хочется попадать в больницу, но, если вдруг снова понадобится медицинская помощь, я без сомнений вернусь именно сюда», — поделился пациент.