Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова присоединилась к тематическому уроку в школе-интернате «Кадетский корпус» в Химках. Занятие посвятили Дню русского языка, который отмечается в стране с 2011 года, и приурочено ко дню рождения Александра Пушкина, заложившего основы современного русского литературного языка.

Екатерина Красильникова отметила, что Пушкин создал литературный язык, которым мы пользуемся по сей день, но русская речь не стоит на месте — она развивается вместе с нами. Программа «Успех V единстве поколений» помогает увидеть эту динамику и осознать отношение к родному слову.

Затем разговор перешел к переменам в русском языке за последние сто лет. Участники обсудили влияние технологий и исторических событий. Муниципальный депутат Руслан Шаипов подчеркнул ценность таких занятий: «Русский язык входит в число самых изучаемых в мире. Произведения отечественных классиков читают на разных континентах. Интерес к нашему слову — повод для гордости». Просветительская работа в Химках продолжается. Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская убеждена: каждая такая встреча — шаг к сохранению культурного наследия.