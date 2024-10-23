Уроки живописи организовали для детей в отделении школы № 5 в Раменском

В детском саду организована небольшая картинная галерея — среди репродукций Кипренский, Репин, Аргунов, Тропинин, Левитан. Суть методики в том, то дошкольники знакомятся с произведением классика, а дальше с помощью специальных карточек превращаются во всевидящих или всеслышащих «волшебников». Когда дети уже погрузились в сюжет, им нужно рассказать о своих ощущениях. При правильном подходе получается выстроить рассказ связно, причем логику и правила устного доклада дети схватывают на лету.

«Мы не просто рассматриваем картины, мы входим в них. Дети становятся участниками того, что они видят на картинах. Мы превращаемся в волшебников, мы слышим, мы чувствуем, мы ощущаем то, что видим на картине, мельчайшие детали, и учимся говорить, развиваем связную речь детей и креативное мышление», — объяснила Ольга Мигунова.

В дошкольном отделении школы № 5 занятия по данной методике проводятся во всех группах. Начинают с иллюстраций из книги сказок, а уже в пять лет ребенок знакомится с классикой натюрморта, портрета и пейзажа.

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