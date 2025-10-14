Уроки здоровья пройдут в Щелкове

Врачи Щелковской больницы проведут серию уроков здоровья для школьников. По словам организаторов, цель этих занятий — сформировать у подрастающего поколения осознанное отношение к здоровому образу жизни и научить их эффективным методам профилактики различных заболеваний.

В ходе интерактивных лекций и практических занятий медицинские работники поделятся со школьниками знаниями о важности сбалансированного питания и роли физической активности для поддержания здоровья. Дети узнают о принципах правильного питания, получат рекомендации по выбору полезных продуктов и составлению здорового рациона. Также врачи расскажут о различных видах физических упражнений и их влиянии на организм, научат, как правильно заниматься спортом, чтобы укрепить здоровье и избежать травм.

Особое внимание на уроках здоровья будет уделено вопросам личной гигиены и другим аспектам здорового образа жизни. Школьники узнают о правилах ухода за кожей, волосами и зубами, а также о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать для защиты от инфекций и других заболеваний.