Обучающий проект «Пора все знать» стартовал в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском перинатальном центре проходит обучающий проект «Пора все знать», где подростки получают важные знания для взрослой жизни. Проект стартовал 19 апреля 2023 года и с тех пор выпустил уже 10 потоков учеников.

Цель программы — помочь подросткам в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет освоить основы здорового образа жизни и семейных ценностей. Под руководством специалистов центра ребята изучают как поддерживать свое здоровье, правильно питаться, занимаются йогой и физической подготовкой. Также они посещают мастер-классы по готовке полезных перекусов и театральные занятия, учатся основам психологии и получают базовые навыки реанимации.

Один из ключевых моментов программы — знакомство с понятием «здоровое родительство», чтобы подготовить ребят к ответственному отношению к будущей семье. За время работы проекта обучение прошли уже более пятисот пятидесяти подростков.

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