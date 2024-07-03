Уроки управления беспилотниками начнутся в двух школах Ногинска с сентября

В Богородском округе открылись две площадки нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». С 1 сентября ученики седьмого класса и старше будут изучать теорию, а после смогут сами программировать и запускать квадрокоптеры.

Современные площадки беспилотных авиационных систем оборудованы по последнему слову техники. Рассказывать все тонкости управления квадрокоптерами и мультикоптерами будут специалисты, которые прошли специальные курсы. Ребята получат знания, которые помогут им на олимпиадах по программированию. Там же они смогут выиграть гранты на обучение.

«Проект рассчитан на детей с седьмого класса. Но в Богородском округе для младших школьников ограничений не будет. Ведь еще на уровне дошколят у нас работает STEM образование, которое включает в себя программирование. Будет логично, если талантливые дети младшего возраста также смогут заниматься на новых площадках», — сказала начальник управления образования Богородского городского округа Евгения Устякина.

Напомним, что в муниципалитете работает две площадки на базе Центра образования № 62 и «Богородский». В них созданы современные центры, проведен ремонт и закуплено оборудования для обучения ребят программированию и испытанию беспилотных летательных аппаратов. В каждом центре будут работать два основных блока: теоретический и практический. В первом есть малая полетная зона, а в помещении для тренировок обустроено большое пространство для испытаний беспилотников.

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