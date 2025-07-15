Уроки циркового искусства прошли в парке имени Олега Степанова в Серпухове

В парке имени Олега Степанова в Серпухове каждую среду оживает настоящая магия цирка. Центральная площадка парка превращается в творческую мастерскую, где «Огненный коллектив Феникс» проводит бесплатные уроки для юных любителей зрелищного искусства.

Под руководством опытных наставников дети и подростки могут освоить азы жонглирования, танцев и работы с цирковым реквизитом, открывая для себя увлекательный мир сцены. Занятия открыты для всех желающих, независимо от возраста и уровня подготовки.

На тренировках ребята знакомятся с разнообразным реквизитом, который позволяет создавать завораживающие номера. Например, пои — шары на веревках, с помощью которых можно выписывать в воздухе замысловатые узоры. Для более опытных участников доступны стаффы — шесты, которые в руках профессионалов превращаются в яркий элемент огненных шоу. Также популярны веера и вейлы — длинные полотна, добавляющие движениям грации и магии.

Работа с реквизитом помогает детям раскрыть творческий потенциал, почувствовать уверенность в себе и научиться воплощать свои идеи. Участники коллектива «Феникс» уже стали яркими звездами городских праздников, их выступления собирают восторженные отклики зрителей.

Присоединиться к тренировкам можно каждую среду с 18:30 до 20:30.