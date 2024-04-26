«Уроки цифры» об интернет-торговле пройдут в Подмосковье в мае | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 13:33 «Уроки цифры» об интернет-торговле пройдут в Подмосковье в мае Министерство образования МО

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Новые «Уроки цифры» от Ozon Tech появятся для школьников Подмосковья в мае. На этот раз занятия посвятят технологиям интернет-торговли.

В Министерстве образования Московской области сообщили, что занятия состоят из нескольких блоков разного уровня сложности. Они рассчитаны на школьников младшего, среднего и старшего возраста. Ребята узнают, как устроена электронная коммерция изнутри, подумают о ценности профессий, участвующих в создании и поддержке технологий.

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Новые занятия будут доступны с 6 по 31 мая на платформе всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».

В предыдущем цифровом занятии, посвященном медицине будущего, приняли участие свыше 560 тысяч школьников Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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