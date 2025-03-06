Уроки цифровой грамотности проведут в подмосковных школах в марте

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности проведут в подмосковных школах с 3 по 30 марта. На них расскажут о том, как взрослые втираются в доверие детям через интернет, чтобы в последствии совершить преступление, а также о новых схемах мошенничества.

Уроки пройдут в рамках проекта «Цифровой ликбез». Среди организаторов — Минцифры и Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика» и крупные компании.

На уроках расскажут о том, как избежать опасных знакомств в интернете и не попасться на уловки мошенников. Школьники посмотрят видеолекции от «Лаборатории Касперского». Они будут дополнены методическими материалами для учителей для эффективной интеграции учебный процесс.

«Наша задача — научить школьников распознавать попытки разного рода онлайн-мошенничества и защищать свои данные и аккаунты. Видеоролики предназначены не только для учащихся, но и для их родителей», — сказал руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской безопасности Андрей Сиденко.

Школьники узнают о популярных мошеннических схемах и актуальных киберугрозах.