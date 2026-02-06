Уроки цифровой грамотности начнут проводить в школах Подольска

Руководители подольских школ обсудили внедрение инструментов искусственного интеллекта в школах и пилотного проекта «Киберурок». В стратегической сессии по цифровой грамотности принимали участие директоры образовательных организаций, где открыты предпрофессиональные IT‑классы.

В проект вошли гимназии № 4 и № 7, имени Подольских курсантов, лицея № 5, школы № 1, № 18, № 32, № 33, имени Героя России А. Г. Монетова и «Бородино».

В рамках «Киберурока» в школах появятся практические занятия во внеурочное время. Ученики познакомятся с ключевыми аспектами цифровой среды. В том числе с основами цифровой гигиены, правилами кибербезопасности навыками критического мышления в информационном пространстве, принципами работы искусственного интеллекта, базовыми алгоритмами и современными языками программирования.