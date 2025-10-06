Уроки робототехники для детей начали проводить в Звенигороде

Дом детского творчества, где ребята знакомятся с робототехникой и лего конструированием, появился в Звенигороде Одинцовского городского округа. Уроки там проводит педагог Сергей Кизимов, чьи ученики собирают на основе конструкторов LEGO самые разные модели: от домашних любимцев вроде собак и слонов до радиоуправляемых роботов-бойцов.

Творческие задачи иногда превращаются в настоящие проекты — например, дети разработали устройство, которое выдает маску и наносит на руки антисептик. Еще одним любопытным проектом стал макет «Умной теплицы»: в нем предусмотрены насос для полива, фитолампы и вентилятор — все, что нужно, чтобы создать благоприятную среду для растений.

Самые маленькие ученики любят фантазировать и придумывать оригинальные конструкции. Особенно их привлекает возможность запрограммировать робота — «заставить его двигаться» по заданной программе, реагировать на команды и условия окружающей среды. Занятия по робототехнике помогают не только осваивать технические навыки, но и развивают моторику рук, воображение и инженерное мышление.

Сергей Кизимов также разработал специальный курс «Компьютерная грамотность». На этих занятиях школьники осваивают грамотное логическое мышление, знакомятся с простыми алгоритмами и учатся писать программы, которые затем управляют реальными моделями и роботами.

Уроки по робототехнике в Доме детского творчества в Звенигороде проходят бесплатно, но по желанию можно записаться и в платные группы.