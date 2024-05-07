Уроки «Разговоры о важном» провели для школьников Лобни | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 17:36 Уроки «Разговоры о важном» провели для школьников Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Торжества в честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войны пройдут по всей стране 9 мая. В преддверии этого дня, в школах Лобни проводятся памятные мероприятия.

Одним из таких мероприятий стали классные часы под названием «Разговоры о важном», посвященные 80-летию освобождения Севастополя и Крыма. Ученикам рассказали о том, как эти регионы освободили от захватчиков в мае 1944 года.

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В ходе уроков школьники просмотрели видеоролики «Письмо из Севастополя. 1942 год» и «Истории войны. Письма с фронта. Тебе, Севастополь!», после чего поделились своими чувствами, обсудили значимость знания истории страны и необходимость помнить о героизме солдат во время Великой Отечественной войны.

Напомним, что основные празднования Дня Победы состоятся в Лобне 9 мая. Больше информации можно найти в Telegram-канале главы муниципалитета Анны Кротовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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