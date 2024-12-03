Уроки «Разговоры о важном» ко Дню волонтера провели в школах Лобни

Традиционные патриотические уроки организовали в образовательных учреждениях Лобни. В этот раз со школьниками поговорили о милосердии.

Классные часы приурочили ко Дню волонтера. Его отмечают в России 5 декабря.

Ребята поговорили о том, что такое доброта и отзывчивость. Обсудили, почему важно обладать этими качествами в современном мире.

Организаторы «Разговоров о важном» рассказали ученикам о волонтерстве и о том, к каким движениям в этом направлении можно присоединиться.

«Существует множество направлений волонтерства: помощь животным, экологическое волонтерство, поддержка пожилых людей и многое другое. Узнать о возможностях можно на платформе „Добро.рф“, где зарегистрировано более семи миллионов волонтеров со всей России», — сказали педагоги.

Отметим, что подобные классные часы регулярно проходят в школах Лобни. Темами становятся традиции, культура, история России, патриотизм и другие.

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