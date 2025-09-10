Уроки пожарной безопасности провели в колледже «Энергия» в Подмосковье

В подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе прошли мероприятия, посвященные вопросам пожарной безопасности. Об этом сообщили в Минобразования региона.

«Знания о правилах безопасности могут помочь студентам сберечь здоровье и жизнь», — отметил директор колледжа Константин Подоляк.

Например, в Центре оборонно-промышленной подготовки в Реутове в тренировке по эвакуации приняла участие инспектор ОНДиПР по Реутову УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области Полина Барсукова. Также она провела урок пожарной безопасности для ребят.

Студентам рассказали о средствах тушения возгораний, мерах предосторожности и правилах при ЧС. Присоединился к беседе начальник штаба по ГО и ЧС колледжа Виталий Кучеренко. Он обратил внимание на экстренные случаи на улицах города и напомнил, как себя в них вести.

В балашихинском Центре медицинской подготовки преподаватели и обучающиеся поучаствовали в тактических учениях. Помимо этого, со студентами обсудили внутренний распорядок колледжа, правила и нормы поведения, затронув важные темы о вреде курения, энергетиков и спиртного.

Всероссийская тренировка по эвакуации прошла в электроуглинском Центре строительно-логистической подготовки. На мероприятии отработали действия персонала по предотвращению паники и снижению возможным потерь среди людей и имущества.