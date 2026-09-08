Уроки пожарной безопасности провели для школьников в Воскресенске

В рамках месячника пожарной безопасности в школах Воскресенска проходят встречи с инспекторами и спасателями. Школьникам рассказали о работе пожарных, устройстве спецтехники и правилах поведения при пожаре.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воскресенск совместно с сотрудниками 2‑й пожарно‑спасательной части проводят показательные занятия. Государственный инспектор подробно рассказал школьникам об устройстве пожарной машины: показал, где хранятся рукава и стволы, как устроена насосная система и какие инструменты должны быть на борту.

Также школьникам напомнили основные правила: не играть со спичками и зажигалками, не оставлять без присмотра электроприборы, знать свой адрес и номер телефона экстренных служб. Инспектор объяснил, что делать при обнаружении возгорания: немедленно сообщить взрослым и позвонить по номеру 112, не пытаться тушить огонь самостоятельно и быстро покинуть помещение.