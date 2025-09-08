Уроки цифровой безопасности прошли в школах Лобни

В школах Лобни прошли уроки «Разговоры о важном», посвященные цифровой и телефонной безопасности. В качестве гостей в них приняли участие глава муниципалитета Анна Кротова и ее заместители.

На уроках обсуждались ключевые риски и способы их предотвращения, такие как фишинг и защита персональных данных, дипфейки и мошеннические схемы, важность цифровой гигиены и антивирусной защиты, безопасное использование гаджетов и социальных сетей.

Представители администрации лично провели занятия, поделившись с учениками практическими советами по противодействию мошенникам и безопасному использованию цифровых устройств.

«Ребята узнали, почему важно бережно относиться к своим личным данным, как правильно защитить свои устройства от угроз и как избежать мошенничества в интернете. Особое внимание уделили анализу ситуаций, встречающихся при пользовании гаджетами», — отметила Анна Кротова.

Уроки такого формата помогают повысить цифровую грамотность школьников и снизить риски, связанные с мошенничеством в сети и использовании мобильных устройств.