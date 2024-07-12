Уроки по плаванию для детей с ограниченными возможностями пройдут в Лобне

В Центре физической культуры и спорта города Лобня начался набор детей с ограниченными возможностями здоровья в секцию по плаванию. Занятия для ребят будут бесплатными.

Тренеры секции научат плавать детей с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, а также с умственной отсталостью различной степени, аутизмом, синдромом Дауна и расстройствами поведения. В оздоровительной группе ждут ребят, родившихся с 2015 по 2017 годы.

Вести занятия будет тренер по плаванию Ольга Хило. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (925) 939-29-02.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».