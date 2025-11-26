Уроки по основам агрономии и сельского хозяйства ввели в школах Зарайска

Зарайский округ, традиционно считающийся сельскохозяйственной территорией, активно внедряет новые агроклассы в местных школах, что подчеркивает важность подготовки молодых специалистов для сельского хозяйства. С начала учебного года в каждой школе округа, включая лицей № 5, появились специальные занятия, посвященные освоению основ агрономии и сельского хозяйства.

Уроки проходят в живой и интересной атмосфере. Ученики собственноручно сеют семена, ухаживают за растениями, изучают, какую почву предпочитают различные культуры и разбираются в причинах успешности или неудачи урожая.

Заместитель директора лицея № 5 Татьяна Трофимова уверена, что агроклассы — это будущее округа. Она отмечает, что учащиеся с удовольствием участвуют в профессиональных пробах и экскурсиях, что помогает им лучше понять специфику сельского хозяйства.

Управление образования активно работает над изучением опыта агрообразования в других муниципалитетах и регионах, устанавливая контакты с профильными учебными заведениями и предприятиями, занимающимися сельским хозяйством.

Это сотрудничество позволит создать качественную образовательную среду, способствующую развитию аграрного сектора в Зарайске и подготовке квалифицированных кадров для будущего.

Таким образом, внедрение агроклассов в зарайские школы не только укрепляет связь между образованием и сельским хозяйством, но и способствует развитию региона в целом.