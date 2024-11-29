Урок краеведения под классическую музыку провели в Электроуглях

Уникальная возможность появилась у участников клуба «Краеведение в начальной школе» в культурно-досуговом центре «Квант». Школьники погрузились в мир сказок Александра Пушкина под звуки арфы.

Классическую отечественную литературу в музыкальном сопровождении преподают в краеведческом клубе культурно-досугового центра «Квант» в Электроуглях Богородского городского округа.

На занятии ведущий методист центра Елена Тюменева прочитала фрагменты произведений: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о медведихе». Партию арфы исполнила преподаватель Электроуглинской детской музыкальной школы Валентина Пронина.

Дети ответили на вопросы викторины по сказкам Пушкина, а в конце занятия больше узнали об этом музыкальном инструменте. Каждый ребенок смог прикоснуться к струнам арфы.

Это первое занятие совместного проекта центра «Квант» и Электроуглинской детской музыкальной школы «Сказки Александра Пушкина под звуки арфы». Впереди новые встречи в клубе «Краеведение в школе».

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