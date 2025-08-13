Уроки по интернет-безопасности для школьников провели в Подмосковье

Уроки о безопасном использовании интернета прошли в центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в Одинцове. Участникам встречи рассказали о защите от онлайн-угроз и других опасностях в сети.
Урок провела эксперт Лиги безопасного интернета Александра Силкина. Она рассказала активистам «Движения Первых» и школьникам о существующих онлайн-угрозах и способах защиты от них. На занятии уделили особое внимание мошенничеству, общению с незнакомцами, а также защите персональных данных.
Спикер напомнил о важности осознания рисков, которые связаны с использованием интернета, а также дал рекомендации по их предотвращению.
Участники встречи задавали вопросы, рассказывали личные истории и обсуждали важность безопасности в сети.
