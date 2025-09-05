Уроки по безопасности жизнедеятельности провели для школьников в Балашихе

В первую неделю сентября в образовательных учреждениях городского округа Балашиха традиционно проводятся всероссийские уроки по культуре безопасности жизнедеятельности. Эта важная акция направлена на формирование у школьников необходимых знаний и навыков безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в условиях чрезвычайных ситуаций.

Организаторами уроков выступают специалисты МБУ «Центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» городского округа, сотрудники ФГКУ «1-й отряд федеральной противопожарной службы по Московской области» и ГКУ МО «Мособлпожспас». В рамках мероприятий для учащихся организованы радиолинейки, тематические викторины, творческие выставки и спортивные эстафеты.

Особое внимание уделяется практическим занятиям и соревнованиям по оказанию первой помощи, что позволяет детям не только усвоить теоретические знания, но и приобрести важные навыки, которые могут пригодиться в экстренных ситуациях. Кроме того, сотрудники регулярно проводят тренировочные мероприятия по защите детей и персонала, показательные выступления и смотры готовности профессиональных и нештатных формирований.

В ходе уроков школьники знакомятся с современными образцами специальной техники, оборудования, снаряжения и инструментов, используемых спасателями и пожарными в их повседневной работе. Это способствует формированию у ребят уважения к профессиям спасателей и пожарных, а также пониманию роли этих служб в обеспечении безопасности общества.

Системная работа по обучению детей культуре безопасности жизнедеятельности помогает формировать у них с ранних лет ответственность, дисциплинированность и готовность оказать помощь в случае чрезвычайных ситуаций.