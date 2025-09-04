Уроки первой медицинской помощи запустили в школах округа Пушкинский

16 занятий продолжительностью один час каждое полностью соответствуют типовой программе Министерства здравоохранения. Занятия в учебных корпусах Образовательного комплекса № 4 проходят бесплатно. Это стало возможным благодаря победе совместного проекта родительского комитета школы и Российского общества первой помощи «Поколение неравнодушных» во всероссийском конкурсе инициатив родительских сообществ. Все этапы реализации программы финансируются за счет денежной премии, полученной от российского общества «Знание».

Проект, которым руководят Павел и Мария Ильиных, не только позволит детям научиться жизненно важным умениям, но и укрепит доверие к экстренным службам и системе здравоохранения в целом. Такое масштабное и полноценное обучение младших школьников проводится впервые в России.