Уроки памяти ко Дню снятия блокады Ленинграда прошли в Павловском Посаде

Специалист по работе с молодежью из центра «Авангард» Юлия Булык организовала образовательную встречу под названием «Блокадный Ленинград». Участниками мероприятия стали учащиеся школы‑интернаты СОШ № 18 имени Менчинского.

Школьникам рассказали о суровых испытаниях, выпавших на долю жителей блокадного Ленинграда, примерах невероятного мужества обычных горожан и легендарной Дороге жизни, ставшей нитью надежды для осажденного города. Ребята увидели видеосюжет о судьбе Тани Савичевой и ее семьи.

На уроке вспомнили также послевоенную радиопередачу поэтессы Агнии Барто «Найти человека», которая помогла восстановить связь между 927 семьями, разлученными в годы блокады.

Напомним: блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. В январе 1943 года советские войска прорвали кольцо блокады, а 27 января 1944 года в результате Ленинградско‑Новгородской операции город был окончательно освобожден. Эта дата отмечается как День воинской славы России.