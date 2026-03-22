Уроки о сохранении лесов прошли в школьных лесничествах Серпухова

В преддверии Международного дня лесов 20 марта в школьных лесничествах филиала «Русский лес» в Серпухове прошли тематические занятия. Юным натуралистам рассказали о важности бережного отношения к лесным ресурсам.

Директор филиала «Русский лес» Андрей Талалаев отметил, что Международный день лесов — это напоминание об ответственности перед природой и будущими поколениями. Это повод задуматься о значении лесов для экологии, поддержания биоразнообразия и регулирования климата.

«Каждый из нас должен заботиться о лесе, охранять и беречь его богатства. Человек — часть природы, и всем нам очень важно понять: мы полностью зависим от того, что нас окружает. Сохраним лес — значит, будем жить на красивой, цветущей планете. Именно такие постулаты мы стараемся донести до школьников, и, судя по реакции ребят, нам это удается», — сказал Талалаев.

В ходе занятий ребята узнали о роли лесов в экосистеме и о том, как каждый может внести вклад в их сохранение.