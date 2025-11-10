Уроки о профилактике эмоционального выгорания прошли в колледже «Подмосковье»

Занятия, направленные на профилактику психоэмоционального выгорания педагогов, прошли во всех подразделениях колледжа «Подмосковье». Урок был посвящен теме «Моя миссия в колледже», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.

В ходе занятий педагоги изучили разные аспекты миссии учителя. Ключевыми стали вопросы о том, каким должен быть современный педагог, что значит работать в этой профессии, и какие качества отличают настоящего мастера своего дела. Кроме того, коллектив обсудил и те черты, которые могут стать препятствием на пути к успеху.

«Занятия способствовали не только профессиональному развитию педагогов, но и формированию их личной ответственности за подготовку студентов к вызовам будущего», — отметили в колледже.

Программа мероприятия включала в себя не только дискуссии, но и практические упражнения. Они были направлены на развитие навыков управления стрессом и восстановлением внутреннего баланса.