Уроки о безопасных покупках в интернете проведут в школах Подмосковья

Уроки о безопасных покупках и поиске работы на онлайн-площадках пройдут в подмосковных школах в рамках «Цифрового ликбеза».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности будут состоять из видеороликов и методических материалов. Участники узнают, как безопасно покупать товары с доставкой и найти подработку. Школьникам расскажут, на что стоит обратиться внимание и как выбрать надежного продавца и работодателя.

Материалы к урокам опубликуют по ссылке 16 декабря.

Проект "Цифровой ликбез" запустили при поддержке Минпросвещения России в 2022 году. Уроки цикла посвятили безопасному поведению в интернете и развитию навыков цифровой грамотности.