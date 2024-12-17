Уроки о безопасных покупках в интернете проведут в школах Подмосковья

Уроки о безопасных покупках и поиске работы на онлайн-площадках пройдут в подмосковных школах в рамках «Цифрового ликбеза».
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности будут состоять из видеороликов и методических материалов. Участники узнают, как безопасно покупать товары с доставкой и найти подработку. Школьникам расскажут, на что стоит обратиться внимание и как выбрать надежного продавца и работодателя.
Материалы к урокам опубликуют по ссылке 16 декабря.
Проект "Цифровой ликбез" запустили при поддержке Минпросвещения России в 2022 году. Уроки цикла посвятили безопасному поведению в интернете и развитию навыков цифровой грамотности.
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