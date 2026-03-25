Уроки о безопасном поведении на дорогах провели в колледже «Подмосковье»

Уроки о безопасности дорожного движения для несовершеннолетних прошли во всех корпусах колледжа «Подмосковье» с 17 по 24 марта. Студентам напомнила о мерах безопасности.

Встречи организовали социальные педагоги колледжа и студенты направления «Правоохранительная деятельность», рассказали в Минобразования Подмосковья. Участникам рассказали о правах и обязанностях участников движения, а также об ответственности за правонарушения.

Особое внимание уделили правилам перехода проезжей части, безопасной эвакуации мототехники и использованию средств индивидуальной мобильности.

«Мероприятия прошли в формате живого диалога, что позволило студентам активно участвовать в обсуждении. Они задавали вопросы, делились мнением и интересовались нюансами действующего законодательства», — рассказали в министерстве.

В колледже отметили, что такие встречи помогают формировать культуру безопасного поведения на дороге среди молодежи.