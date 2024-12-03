Бойцы СВО провели урок мужества для школьников из Дмитрова

В Подосинковской школе Дмитровского округа состоялся урок мужества, на котором старшеклассники встретились с бойцами, получившими ранения. Цель встречи — дать учащимся возможность услышать правду о событиях на Украине от тех, кто пережил эти события.

Военнослужащие рассказали о своей службе в боевых условиях, поделились опытом оказания первой помощи и рассказали о своих наградах. Они подчеркнули важность защиты Родины и любви к своей стране.

Директор школы Сергей Корягин отметил, что героизм этих людей — пример мужества для подрастающего поколения. Для гостей ученики подготовили концертные номера, а в подарок воинам вручены талисманы «Ангелов милосердия» и письма. Бойцы отметили, что такие жесты поддержки придают силы в трудные моменты и помогают поддерживать боевой дух отрядов.

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