Уроки мужества прошли в колледже «Подмосковье»

В структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошли «Уроки мужества», посвященные 82-й годовщине победы в Сталинградской битве. Учащимся рассказали о ходе сражения, а также показали видеоматериалы о Великой Отечественной войне и продемонстрировали архивные документы.

«Фильм помог студентам глубже понять значение Сталинградской битвы для исхода войны. После просмотра они обсудили увиденное, поделились впечатлениями и размышлениями», — отметили в колледже.

В пресс-службе Министерства образования Московской области подчеркнули, что главная цель подобных мероприятий — сохранение исторической памяти и воспитание гражданственности у подрастающего поколения.