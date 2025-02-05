Уроки мужества прошли в колледже «Подмосковье»

В структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошли «Уроки мужества», посвященные 82-й годовщине победы в Сталинградской битве. Учащимся рассказали о ходе сражения, а также показали видеоматериалы о Великой Отечественной войне и продемонстрировали архивные документы.
«Фильм помог студентам глубже понять значение Сталинградской битвы для исхода войны. После просмотра они обсудили увиденное, поделились впечатлениями и размышлениями», — отметили в колледже.
В пресс-службе Министерства образования Московской области подчеркнули, что главная цель подобных мероприятий — сохранение исторической памяти и воспитание гражданственности у подрастающего поколения.
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